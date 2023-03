Tennislegende in der Landeshauptstadt

15 Boris Becker und seine Söhne Noah (r.) und Elias beim Mercedes Cup 2008 in Stuttgart. Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Boris Becker lebt jetzt zeitweise in Stuttgart, die deutsche Tennislegende ist Testimonial für ein hier ansässiges Unternehmen. In der Vergangenheit gastierte der 55-Jährige bereits des Öfteren in Stuttgart.















Boris Becker könnte man dieser Tage in Stuttgart antreffen. Der 55-Jährige ist Testimonial von Neuffer Fenster, einem hier ansässigen Unternehmen. Für einen Werbefilm stand der frühere Tennisstar in einer Stuttgarter Villa vor der Kamera.

Das erklärt, wieso mehrere Gäste Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro am vergangenen Freitag in einem Gablenberger Restaurant gesehen hatten. Ein Gast zückte das Handy und fotografierte das Paar ohne Einverständnis. Die Aufnahme landete schließlich bei der „Bild“-Zeitung. Die versah einen Artikel mit der Überschrift: „Becker genießt neues Leben in Stuttgart: Pleite-Boris und La Dolce Vita“.

Bereits in der Vergangenheit machte Becker immer wieder Station in der Landeshauptstadt – ob beim Tennis, Boxen oder im Fußballstadion. Einen sportlichen Bezug hatten die Stippvisiten des ehemaligen Profisportlers oft, aber nicht immer.

