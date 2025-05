Tennis: Zverev verpasst Einzug ins Halbfinale von Rom

1 Aus in Rom: Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Gegen Lokalmatador Lorenzo Musetti muss sich Alexander Zverev in zwei Sätzen geschlagen geben. Das hat Folgen für den deutschen Tennis-Star.











Link kopiert

Rom - Titelverteidiger Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Rom im Viertelfinale ausgeschieden. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger verlor gegen den stark aufspielenden Lokalmatador Lorenzo Musetti 6:7 (1:7), 4:6 nach 2:16 Stunden. Durch das verpasste Halbfinale verliert der 28 Jahre alte Zverev auch Weltranglisten-Position zwei an Carlos Alcaraz (22) aus Spanien.

Wie schon die vergangenen Begegnungen war auch dieses Match anfangs wieder umkämpft. Zverev startete gut in das Duell unter Flutlicht und nahm dem 23 Jahre alten Musetti schnell den Aufschlag ab. Der mutig und variabel auftretende Italiener kam mit zunehmender Spielzeit aber immer besser ins Spiel. Am Ende musste der Tie-Break entscheiden, in dem Musetti ein paar brillante Stops einstreute und Zverev keine Chance ließ.

Im zweiten Satz präsentierte sich Zverev wesentlich fehleranfälliger, motzte oft und fand nicht mehr wirklich in die Partie zurück. Musetti, für den es im vierten Vergleich mit Zverev der dritte Sieg war, trifft im Halbfinale nun auf Alcaraz.