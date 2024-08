Wann spielt Zverev? (US Open)

Zverev startet in US Open - Acht Deutsche im Einsatz

1 Zverev bekommt es in der ersten Runde mit einem Landsmann zu tun. Foto: dpa/Scott Stuart

Für acht deutsche Tennisprofis geht es bei den US Open direkt am ersten Turniertag los. Dabei kommt es auch zu einem deutschen Duell.











Das nächste große Tennisturnier der Saison steht an Alexander Zverev und sieben weitere deutsche Tennisprofis starten am ersten Turniertag in die US Open. Der Olympiasieger von 2021, der bei den Spielen in Paris seine eigenen Erwartungen – und die vieler Fans – nicht erfüllen konnte, ist bereits zu Wochenbeginn gefordert.

Zverev trifft in einem deutschen Duell im ersten Match am Montag um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr/deutsche Zeit) auf Maximilian Marterer. Der Weltranglistenvierte Zverev will den ersten Schritt auf dem angestrebten Weg zu seinem Premierentitel bei einem Grand-Slam-Turnier machen. Außenseiter Marterer hatte in der Qualifikation verloren, rückte aber nach der Absage des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld.

Bei den Herren sind ebenso Jan-Lennard Struff gegen den Serben Laslo Djere und Dominik Koepfer gegen Alexander Schewtschenko aus Kasachstan im Einsatz.

Auch die deutschen Tennisspielerinnen gehen den ganz schweren Aufgaben zum Auftakt aus dem Weg. Tatjana Maria bekommt es mit der argentinischen Qualifikantin Solana Sierra zu tun, Tamara Korpatsch trifft auf Moyuka Uchijima aus Japan, Laura Siegemund spielt gegen Maya Joint aus Australien. Einzig Jule Niemeier erwischte in der Ukrainerin Dajana Jastremska eine gesetzte Spielerin.

Insgesamt stehen beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres zehn deutsche Tennisprofis im Hauptfeld. Deutsche Zuschauer können die Hartplatz-Veranstaltung bei Sportdeutschland.TV und Sky verfolgen.