Tennis: Zverev müht sich zum Auftaktsieg in der Hitze von Rio

1 Zverev mühte sich in der Hitze von Rio zum Auftaktsieg. Foto: Bruna Prado/AP/dpa

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev muss sich bei seiner Premiere beim Sandplatz-Turnier ordentlich strecken. Um seinen Titelambitionen gerecht zu werden, braucht es eine Leistungssteigerung.











Rio de Janeiro - Tennis-Ass Alexander Zverev ist zum Auftakt des ATP-Turniers in Rio de Janeiro nur mit Mühe seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der topgesetzte Hamburger besiegte in der Hitze der brasilianischen Metropole den Chinesen Bu Yunchaokete 7:6 (7:4), 6:4. Um sich bei dem Sandplatz-Turnier den ersten Titel des Jahres zu sichern, braucht es für die kommenden Aufgaben jedoch eine Leistungssteigerung.

"Ich liebe es, wenn es richtig heiß ist", hatte Zverev vor seiner Premiere bei dem 500er-Turnier an der Atlantikküste gesagt. "Bei Hitze springt der Ball schneller und höher ab, das liegt mir." Und es wurde richtig heiß: Noch am Montag hatte Rio mit 44 Grad Celsius den heißesten Tag der letzten Dekade verzeichnet, bei Spielbeginn am Dienstag waren es um 19 Uhr Ortszeit immer noch 29 Grad.

Einbruch nach starkem Beginn

Zverev begann entsprechend stark, brachte den eigenen Service souverän durch und nahm der Nummer 69 der Weltrangliste direkt den ersten Aufschlag ab. Doch beim Stand von 4:2 und 40:0 brach der Hamburger plötzlich ein und gab drei Spiele in Folge ab. In dieser Phase ließ ihn sein Aufschlag völlig im Stich, was sich unter anderem in zwei Doppelfehlern widerspiegelte.

Doch der Weltranglistenzweite biss sich zurück ins Match, wehrte einen Satzball des Chinesen ab und sicherte sich im Tiebreak den ersten Durchgang. Im zweiten Satz konnten sich beide Kontrahenten zunächst keine Break-Möglichkeiten erspielen. Zverev war es schließlich, der den ersten und einzigen Break-Ball zum 5:4 nutzte - und im Anschluss mit dem zweiten Matchball die Partie beendete.

Im Achtelfinale trifft Zverev in der Nacht zu Donnerstag auf Alexander Schewtschenko aus Kasachstan. Der 103. der ATP-Rangliste setzte sich glatt in zwei Sätzen gegen den brasilianischen Wild-Card-Starter Felipe Meligeni Alves durch.