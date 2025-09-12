Tennis: TC Lichtenwald: Jung, zielstrebig und erfolgreich
1
Glückliche Gesichter: Lichtenwalds Tennisspieler feiern den Verbandsliga-Aufstieg Foto:  

TC Lichtenwald feiern mit einem Altersdurchschnitt von 17 Jahren den Aufstieg in die Verbandsliga – und haben da noch einiges vor.

Die Freude bei den Tennisspielern des TC Lichtenwald war groß, als sie das Relegationsspiel gegen den TC Kirchheim souverän mit 8:1 gewonnen und damit den Aufstieg von der Bezirksoberliga in die Verbandsliga klargemacht hatten. „Der Zug war aber bereits davor schon nicht mehr zu bremsen, als wir den Saisonstart gegen den starken Gegner TV Geislingen mit 5:4 erfolgreich gestalteten“, erzählt der sportliche Leiter sowie Vorstand des TC Lichtenwald, Stephan Feifer, und führt weiter aus: „Bei den drei weiteren Gegnern der Liga dominierten wir die Einzel und auch unsere Doppel waren einfach extrem gut eingespielt.“ Das Besondere: Der Altersdurchschnitt des Teams liegt bei gerade einmal 17 Jahren.

