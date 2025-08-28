Tennis: Struff überrascht mit Drittrunden-Einzug bei den US Open

2 Jan-Lennard Struff überrascht bei den US Open mit einem Sieg gegen Holger Rune. Foto: Frank Franklin/AP/dpa

Jan-Lennard Struff musste bei den US Open in die Qualifikation, um es überhaupt ins Hauptfeld zu schaffen. Nun feiert der 35-Jährige seinen größten Sieg in diesem Jahr.











Link kopiert

New York - Dank eines Überraschungscoups in einem hart umkämpften Fünf-Satz-Match spielt Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Der 35 Jahre alte Sauerländer entnervte in der zweiten Runde den favorisierten Dänen Holger Rune und triumphierte nach einem Auf und Ab mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Nach 3:25 Stunden entschied der Warsteiner die Partie für sich.

Am Freitag kann der Qualifikant mit einer weiteren Überraschung gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe in die Runde der besten 16 einziehen - damit würde er sein bisher bestes Grand-Slam-Resultat egalisieren.

Struff verschmitzt: "Du willst mir also sagen, dass ich alt bin?"

"Es war ein brutaler Kampf. Die Atmosphäre war verrückt. Es war unglaublich", sagte Struff im Siegerinterview auf Court 17, dem viertgrößten Platz der Anlage.

Darauf angesprochen, dass er als 35-Jähriger der älteste deutsche Tennisprofi sei, der einen Top-20-Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier besiegen konnte, entgegnete Struff verschmitzt: "Du willst mir also sagen, dass ich alt bin? Ich bin glücklich, solches Tennis zu spielen." Und es gehe noch mehr, ergänzte er. Für Struff war es in einem sportlich schwierigen Jahr der erste Erfolg gegen einen Spieler aus den Top 20.

Bei einer 2:1-Satzführung und einem Break Vorsprung war der Davis-Cup-Profi im vierten Satz bereits dicht dran an der Entscheidung. Doch dann ließ er bei seinem Aufschlag nach, musste den erneuten Satzausgleich hinnehmen. Im entscheidenden fünften Satz steigerte er sich wieder. Mit mutigem, offensivem Spiel sicherte sich Struff das entscheidende Break zum 6:5 und bewahrte dann bei eigenem Aufschlag seine Nerven.

In der Qualifikation stand Struff noch vor dem Aus

In der Weltrangliste war Struff zuletzt bis auf Rang 144 abgerutscht. Nur über die Qualifikation zog er ins Hauptfeld des vierten Grand-Slam-Turniers des Jahres ein. Dabei hatte ihm in der zweiten von drei Qualifikationsrunden schon das Aus gedroht. Doch dann rettete ihn der Regen, die Partie wurde auf den nächsten Tag verschoben und Struff konnte das Match drehen. Hält sein Match-Glück an, könnte er in New York eine neue Bestmarke erzielen.