Tennis: Siegemund kämpft sich in zweite Runde der Australian Open

Siegemund kämpft sich in zweite Runde der Australian Open

2 Jubelt über den Sieg in der ersten Runde: Tennisspielerin Laura Siegemund Foto: Frank Molter/dpa

Tennisspielerin Laura Siegemund macht es zum Start der Australian Open spannend. Nach über drei Stunden darf sie aber über ihr Weiterkommen jubeln.











Melbourne - Mit einem Kraftakt hat Tennisspielerin Laura Siegemund die zweite Runde bei den Australian Open erreicht. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann nach 3:16 Stunden gegen die Amerikanerin Hailey Baptiste mit 4:6, 7:5, 6:4. In der zweiten Runde trifft Siegemund nun auf die chinesische Turnier-Mitfavoritin Zheng Qinwen.

Das Marathon-Match auf dem nicht überdachten Court 15 von Melbourne war gekennzeichnet von großen Schwächen bei eigenem Aufschlag. Insgesamt kassierten beide Kontrahentinnen 15 Breaks.

Am Auftakttag des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Melbourne hatte auch schon Tatjana Maria ihr Erstrundenmatch durch einen Zweisatzsieg gegen die Amerikanerin Bernarda Pera für sich entschieden. Die 37-Jährige trifft in der nächsten Runde auf die Dänin Clara Tauson.