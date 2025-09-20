Tennis-Show: Zverevs Europa-Team führt beim Laver Cup nach Tag eins

4 Team Europa mit dem Deutschen Alexander Zverev (4. v. l.) liegt beim Laver Cup gegen Team Welt in Führung. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Der Laver Cup in San Francisco beginnt für die europäische Auswahl mit Alexander Zverev gut. Der Deutsche wird wohl erst am zweiten Tag der Showveranstaltung in den USA auf dem Court stehen.











Link kopiert

San Francisco - Das europäische Tennis-Team mit Alexander Zverev liegt nach dem ersten Tag beim Laver Cup in San Francisco mit 3:1 vorn. Der Norweger Casper Ruud, der Tscheche Jakuk Mensik sowie das Doppel mit Spaniens Superstar Carlos Alcaraz und Mensik konnten ihre Duelle mit Team Welt bei der Showveranstaltung in den USA für sich entscheiden. Zverev wird voraussichtlich am Samstag erstmals auf dem Court stehen.

Das Team Europa, angeführt von den früheren Tennis-Stars Yannick Noah (Kapitän) und dem Briten Tim Henman (Vize), ging durch den Ruuds 6:4, 7:6 (7:4)-Erfolg gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka in Führung. Mensik erhöhte durch ein 6:1, 6:7 (3:7), 10:8 über Alex Michelsen (USA) auf 2:0. Beim Laver Cup gibt es in einem entscheidenden dritten Satz einen sogenannten Champions-Tiebreak.

Das von Andre Agassi und Patrick Rafter angeführte Welt-Team konnte in der Halle, in der sonst die Basketballer der Golden State Warriors in der NBA auf Korbjagd gehen, durch João Fonseca auf 1:2 verkürzen. Der Brasilianer siegte 6:4, 6:3 gegen den Italiener Flavio Cobolli.

Alcaraz gewinnt im Doppel

Im abschließenden Doppel sorgten der Weltranglistenerste Alcaraz mit Mensik mit dem 7:6 (9:7), 6:4 gegen die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz und Alex Michelsen für das 3:1. Am ersten Turniertag gab es pro gewonnenem Match einen Punkt. Am zweiten Tag sind es zwei Zähler pro Partie, am dritten Tag drei Punkte.

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb trifft Team Europa auf eine Welt-Auswahl. Insgesamt werden in San Francisco zwölf Matches über drei Tage ausgetragen. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen. Team Europa konnte in den bisherigen sieben Aufeinandertreffen fünfmal gewinnen. Im vergangenen Jahr siegte Europa gegen Team Welt in Berlin mit 13:11.