1 Carlos Alcaraz musste im zweiten Match hart kämpfen. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Carlos Alcaraz gilt neben Jannik Sinner als Topfavorit auf die ATP-Krone beim Abschluss-Turnier. Doch im zweiten Gruppenspiel tut sich der Spanier gegen den starken Taylor Fritz schwer.











Turin - Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals die erste Niederlage im zweiten Gruppenmatch mit einem Kraftakt verhindert. Der 22-Jährige gewann in Turin gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 und musste zwischendurch einige heikle Situationen überstehen. Erst nach 2:48 Stunden machte Alcaraz den hart erkämpften Sieg perfekt.

Der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner kann bei einer Bilanz von 2:0-Siegen vorzeitig das Halbfinal-Ticket buchen, wenn im Match am Abend (20.30 Uhr/Sky) der Australier Alex de Minaur gegen Lorenzo Musetti aus Italien gewinnt. Die jeweils beiden Besten der zwei Vierergruppen ziehen in die Vorschlussrunde ein.

Für Alcaraz geht es beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres in der Inalpi Arena auch darum, ob er oder sein italienischer Dauerrivale Jannik Sinner das Tennis-Jahr als Nummer 1 abschließt.