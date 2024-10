Tennis-Masters: Tennisprofi Zverev siegt mit Lungenproblemen in Shanghai

1 Alexander Zverev hatte nach dem Laver Cup in Berlin eine kurze Turnierpause eingelegt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Shanghai - Tennisprofi Alexander Zverev hat sich nach seiner kurzen Turnierpause mit einem Sieg auf der ATP-Tour zurückgemeldet. In Shanghai setzte sich der 27-Jährige gegen den Italiener Mattia Bellucci trotz seines anhaltenden Hustens souverän 6:4, 6:2 durch. In 96 Minuten schaffte Zverev in seinem ersten Match nach der Bekanntgabe, eine Lungenentzündung zu haben, den Sprung in die dritte Runde. Zum Auftakt des Masters-1000-Turniers hatte er als Nummer zwei der Setzliste ein Freilos.

Turnier-Start trotz Lungenproblemen

Nach dem Laver Cup in Berlin hatte der Olympiasieger von 2021 aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start in Peking verzichtet und eine Lungenentzündung offenbart. "Das Problem, das ich mit meiner Lunge habe, wird nicht innerhalb von ein, zwei Wochen weggehen. Das wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern", sagte er. Dennoch hätten ihm die Ärzte versichert, dass sich seine Gesundheit nicht verschlechtern würde, wenn er Sport treibe.

Kommender Gegner noch offen

In seiner Partie gegen den Qualifikanten Bellucci war Zverev klarer Favorit. Im ersten Satz tat er sich noch schwer, dem Weltranglisten-101. den Aufschlag abzunehmen. Nach dem Break zum 4:3 sicherte sich der Hamburger aber ungefährdet den ersten Satz. Der zweite Durchgang entwickelte sich mit zwei Breaks zum 1:0 und 4:1 zu einer klaren Angelegenheit.

Auf wen der Mitfavorit im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft, ist noch offen. Sein kommender Gegner ist entweder der Australier Jordan Thompson oder Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.