Tennis: Krawietz und Pütz verlieren Doppel-Finale bei US Open

New York - Kevin Krawietz und Tim Pütz haben den Doppel-Titel bei den US Open verpasst. Das Davis-Cup-Duo verlor das Endspiel im Arthur Ashe Stadium von New York in 1:33 Stunden mit 4:6, 6:7 (4:7) gegen die Australier Max Purcell und Jordan Thompson.

Damit konnten der 32 Jahre alte Krawietz und der vier Jahre ältere Pütz nicht ihren ersten gemeinsamen Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier feiern. Sie dürfen sich aber über ein Preisgeld von 375.000 US-Dollar (circa 338.000 Euro) für den Finaleinzug freuen.

"Wir hatten viel Spaß, das erste Mal auf Arthur Ashe zu spielen, das war etwas ganz Besonderes", sagte Krawietz und bedankte sich bei den zahlreichen Zuschauern. "Gratulation an Max und Jordan, sie haben es verdient, sie waren das beste Team", sagte Pütz.

Von New York nach China

Für beide soll es direkt weiter zum Davis Cup nach China gehen. Dort steht für das deutsche Team kommende Woche die Gruppenphase an, am Dienstag geht es in Zhuhai zuerst gegen die Slowakei. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bund muss ohne Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer im Einzel auskommen.

Der untere Bereich des größten Tennis-Stadions der Welt war bereits mittags komplett gefüllt. Vor der ungewohnt großen Kulisse erwischten Krawietz und Pütz einen nervösen Beginn. Pütz unterliefen im ersten Spiel zwei Doppelfehler, zum 2:3 kassierte das deutsche Duo das erste Break.

Die Wimbledon-Finalisten Purcell und Thompson blieben bei eigenem Aufschlag weitgehend souverän, wehrten bei 5:4 zwei Breakbälle ab und holten sich den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang gelang den Australiern das erste Break zum 3:2. Sie schlugen zum Sieg auf, plötzlich wackelte aber Purcell. Krawietz/Pütz erreichten den Tie-Break, doch dort verspielten sie eine 3:1-Führung.

Krawietz mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris

Zuvor hatte nur Philipp Petzschner als deutscher Tennisprofi das Doppel-Finale der Herren bei den US Open erreicht, er gewann 2011 den Titel gemeinsam mit dem Österreicher Jürgen Melzer. Mit seinem früheren Doppelpartner Andreas Mies hatte Krawietz zweimal den Titel bei den French Open geholt. Pütz gewann 2023 in Paris den Mixed-Titel mit der Japanerin Miyu Kato.