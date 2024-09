Tennis: Krawietz und Pütz erreichen US-Open-Finale in Doppel-Krimi

Krawietz und Pütz erreichen US-Open-Finale in Doppel-Krimi

1 Tim Pütz (l) und Kevin Krawietz dürfen sich über den Einzug in das erste gemeinsame Grand-Slam-Finale freuen. Foto: Marton Monus/dpa

Nur noch einen Sieg sind Kevin Krawietz und Tim Pütz vom Titelgewinn bei den US Open entfernt. Der Weg ins erste gemeinsame Grand-Slam-Finale ist ein Auf und Ab.











New York - Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht im Endspiel der US Open und spielt um seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das Duo setzte sich in einem Halbfinale-Krimi dank starker Leistung mit 6:3, 6:7 (9:11), 6:4 gegen Marcelo Arévalo aus El Salvador und den Kroaten Mate Pavic durch.

Der 32 Jahre alte Krawietz und der vier Jahre ältere Pütz treffen nun im Finale am Samstag in New York auf die Australier Max Purcell und Jordan Thompson.

"Es war ein großartiges Match", schwärmte Krawietz. "Wir sind einfach dran geblieben, wir hätten es im zweiten Satz schon gewinnen können, hätten es dann im dritten eigentlich verlieren müssen", sagte Pütz.

Matchball im zweiten Satz vergeben

Das deutsche Doppel zeigte sich zu Beginn souverän beim eigenen Aufschlag, erlaubte dem gegnerischen Team im ersten Satz keinen Breakball. Auch im zweiten Durchgang gaben Krawietz und Pütz keinmal ihr Service ab. Im Tie-Break holten sie einen 1:4-Rückstand auf, hatten bereits einen Matchball, mussten sich aber dennoch geschlagen geben.

Im dritten Durchgang lagen beide schon 2:4 hinten, gewannen aber vier Spiele in Serie und durfte nach einem starken Return von Pütz jubeln.

Bislang stand Philipp Petzschner als einziger deutscher Tennisprofi im Doppel-Finale der Herren bei den US Open, er gewann 2011 den Titel gemeinsam mit dem Österreicher Jürgen Melzer. Mit seinem früheren Doppelpartner Andreas Mies hatte Krawietz zweimal den Titel bei den French Open geholt.