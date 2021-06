1 Naomi Osaka sorgt oft auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Foto: dpa/Dave Hunt

Die Tennisspielerin Naomi Osaka boykottiert bei den French Open die Medientermine und wird dafür bestraft. Es droht sogar der Ausschluss.

Stuttgart - Die 15 000 Dollar Geldstrafe bei den French Open wird Naomi Osaka vermutlich lächelnd aus der Portokasse bezahlen. Mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 55 Millionen Dollar ist die Tennisspielerin die am besten verdienende Sportlerin dieses Planeten. Die 23 Jahre alte Japanerin ist der schillernde Star ihrer Branche. Sie befindet sich modisch stets auf der Höhe der Zeit, präsentiert sich immer auch ein bisschen extravagant – aber vor allem meinungsstark, eigenwillig, und sie ist jederzeit bereit, sich in politische Debatten einzumischen.

Aufgeklärte Sportlerinnen und Sportler, die auch mal ihre Meinung sagen und die große Bühne des Sports für ihre Botschaften nutzen, sind gefragt. Nur diesmal scheint es so, dass Naomi Osaka den Bogen womöglich etwas überspannt hat. Sie nahm sich vor, beim Grand-Slam-Turnier in Paris die offiziellen Pressekonferenzen zu boykottieren. Es geht ihr um den seelischen Zustand der Sportlerinnen und Sportler im Tennis und natürlich auch im Allgemeinen. „Ich habe häufig gemerkt, dass die Leute keine Rücksicht auf die psychische Verfassung der Athleten nehmen, und das wird mir auf Pressekonferenzen immer wieder bewusst“, schrieb sie in ihrer Ankündigung des Boykotts. Seither lässt Osaka fast ausschließlich ihren Schläger sprechen.

Nur ein Blitz-Interview

Die erste Runde in Paris hat Naomi Osaka durch ein relativ mühsames 6:4, 7:6 (7:4) gegen die Rumänin Patricia Maria Tig überstanden. Auf dem Platz gab sie ein Blitz-Interview, in dem sie verkündete, dass das Spiel auf Sand für sie noch ein Lernprozess sei, also hoffe sie, sich auf dem Belag mit jedem Spiel zu verbessern. An der Pressekonferenz nahm sie dann wie angekündigt nicht teil. Also verdonnerte der französische Tennisverband Osaka zu besagten 15 000 Dollar Geldstrafe. „Wir haben Naomi Osaka darauf hingewiesen, dass sie sich möglichen weiteren Konsequenzen aussetzt, sollte sie ihre Medienpflichten während des Turniers weiterhin ignorieren“, hieß es in einer Stellungnahme des Verbands. Die Japanerin, die am Mittwoch in der zweiten Runde auf den Platz muss, könnte sogar vorzeitig von den French Open ausgeschlossen werden.

Wer nun glaubt, Osakas Aktion erfreue sich großer Beliebtheit in der Riege der anderen Topstars, sieht sich getäuscht. Es ist sogar so, dass die Aktivitäten der Spielerin mehr Stirnrunzeln hervorrufen als Bewunderung. Ohne die Medien „wären wir wahrscheinlich nicht die Sportler, die wir heute sind“, sagte der Paris-Rekordsieger Rafael Nadal, und die Weltranglistenerste Ashleigh Barty sieht es nicht anders. Für sie sei die Pressearbeit „Teil des Jobs“. Auch Angelique Kerber hat sich gegen solch einen Boykott ausgesprochen. „Für mich gehört es dazu. Auch wenn es nicht immer einfach ist“, sagte die beste deutsche Spielerin vor allem im Hinblick auf ihr bitteres Erstrunden-Aus in Paris. Und so legte sie sich in Bezug auf Pressetermine am Ende noch fest: „Ich bin immer dorthin gekommen, und das werde ich auch immer tun.“

Kein Vergnügen

Pressekonferenzen können vor allem nach sportlichen Misserfolgen unangenehm sein, doch ohne öffentliche Auftritte wären die enormen Preisgelder und Werbeeinnahmen der Sportler nicht möglich. Osaka, so sagte sie, habe schon viele Clips von Athleten gesehen, die nach Presse-Terminen zusammengebrochen seien. „Und ich weiß, dass ihr so etwas auch gesehen habt. Ich glaube, in dieser Situation geht es nur darum, eine Person zu treten, die bereits am Boden liegt, und ich verstehe die Gründe dafür nicht“, meinte sie noch, um für ihr Anliegen zu werben.

Gelungen ist ihr das nur bedingt. Mit anderen Aktionen hatte die selbstbewusste Japanerin mehr Erfolg. Bei den vergangenen US Open erinnerte sie an zahlreiche Rassismus-Opfer, in dem sie Corona-Schutzmasken mit ihren Namen trug – jeden Tag mit dem Namen eines anderen Opfers. Breonna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin und George Floyd und andere waren da vertreten – alles Opfer widerlicher, rassistischer Gewalt. Die Maskenpflicht nutzte Naomi Osaka geschickt für ihren Protest und erhielt große Zustimmung. Zwei Familien der Todesopfer hatten mit emotionalen Videobotschaften im Internet auf die große Geste der Tennisspielerin reagiert. „Es ist extrem ergreifend, dass sie von dem, was ich mache, gerührt sind“, sagte Osaka.

Gegen Ausgrenzung

Wie schlimm Ausgrenzung und Rassismus sein können, hat die Tennisspielerin in der eigenen Familie erlebt, die dadurch sogar entzweit wurde. Osakas Vater Leonard François kommt aus dem Karibikstaat Haiti, ihre Mutter Tamaki Osaka ist Japanerin. Der Großvater hatte ihre Mutter verstoßen, weil sie einen Schwarzen heiratete, deshalb zog die Familie in die USA. Naomi Osaka war damals drei Jahre alt. Heute ist sie eine der besten Tennisspielerinnen der Welt. Und ein Vorbild, das gerade zum Sorgenkind wird.