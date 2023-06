Europameisterschaft Deutsche Basketballerinnen sind bei Olympia-Quali dabei

Die deutschen Basketballerinnen haben sich völlig überraschend die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele gesichert.Die deutsche Mannschaft gewann in Ljubljana in der Platzierungsrunde gegen Tschechien nach Verlängerung mit 71:69 (63:63, 29:33) und hat damit im Februar des kommenden Jahres die Chance, ein Ticket für Olympia 2024 zu ergattern.