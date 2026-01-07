Tennis: Hurkacz besiegelt deutsches Aus beim United Cup

1 Alexander Zverev und Co. sind beim United Cup in der Gruppenphase ausgeschieden. Foto: Mark Evans/AAP/dpa

Hubert Hurkacz gewinnt gegen Tallon Griekspoor - und macht damit das Aus der Deutschen beim United Cup perfekt. Für Alexander Zverev beginnt die Vorbereitung auf die Australian Open enttäuschend.











Sydney - Mit einem Sieg gegen Tallon Griekspoor hat der Pole Hubert Hurkacz das Aus des deutschen Tennis-Teams beim United Cup besiegelt. Schon vor den weiteren Partien zwischen Polen und den Niederlanden hatte die deutsche Mannschaft um Alexander Zverev nach der eigenen Niederlage gegen Polen praktisch keine Chance mehr aufs Weiterkommen - einzig ein glattes 3:0 der Niederlande hätte rechnerisch eine Möglichkeit ergeben. Hurkacz gewann sein Match 6:3, 7:6 (7:4).

Deutschland hatte am Montag 0:3 gegen Polen verloren, wobei vor allem Zverev beim 3:6, 4:6 gegen Hurkacz enttäuschte. Er kassierte seine erste Niederlage in diesem Jahr. Zum Auftakt hatte die deutsche Mannschaft die Niederlande 3:0 bezwungen.

Die drei Gruppenersten und der jeweils beste Gruppenzweite in Sydney und Perth qualifizieren sich für das Viertelfinale. Der United Cup dient als Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 18. Januar in Melbourne.