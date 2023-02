Bahnradsport Frauen-Vierer und Dörnbach holen EM-Bronze

Maximilian Dörnbach aus Cottbus hat bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen in 59,778 Sekunden die Bronzemedaille im 1000-Meter-Zeitfahren gewonnen und damit seinen dritten Platz von den European Championships 2022 in München wiederholt.Die Goldmedaille ging an Weltmeister Jeffrey Hoogland aus den Niederlanden (58,203), Silber gewann der Spanier Alejandro Martinez (59,687).