NFL Panthers gewinnen gegen Falcons und liefern Vorlage für Bucs

Die Carolina Panthers haben den Atlanta Falcons im Kampf um die NFL-Playoffs einen Dämpfer verpasst.Durch das 15:25 verloren die Falcons die Tabellenführung in der schwachen NFC South, die Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers beim Football-Spiel in München am Sonntag (15.