Tennis: Davis-Cup-Team löst Ticket für Finalrunde

1 Tim Pütz (l) und Kevin Krawietz sorgten für den entscheidenden dritten Punkt gegen Japan. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

Auch ohne Alexander Zverev schafft das deutsche Tennis-Team den Sprung in die Davis-Cup-Finalrunde. Das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz holt den entscheidenden dritten Punkt.











Tokio - Das deutsche Tennis-Team hat sich gegen Japan auch ohne Alexander Zverev für die Finalrunde des Davis Cups qualifiziert. Das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz siegte gegen Yosuke Watanuki und Takeru Yuzuki 6:3, 7:6 (7:4). Im zweiten Durchgang wehrte das deutsche Duo beim Stand von 5:6 drei Satzbälle ab.

Krawietz und Pütz sorgten in Tokio damit für das entscheidende 3:0 im Duell mit den Gastgebern. Schon am Freitag hatten Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann vorgelegt und jeweils ein Einzel gewonnen.

Deutschland ist somit bei der Finalrunde dabei, die vom 18. bis 23. November im italienischen Bologna stattfindet - womöglich mit Zverev. Der Weltranglistendritte hatte für die Begegnung mit Japan aus Belastungsgründen abgesagt, könnte in Bologna aber wieder dabei sein.