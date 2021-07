1 Sapfo Sakellaridi gab sich am Wochenende keine Blöße und holte in zwei Begegnungen vier Punkte für den TC Bernhausen Foto: Günter Bergmann

Die Tennisdamen des TC Bernhausen können am kommenden Wochenende den vierten Aufstieg in Serie klar machen.

Bernhausen - Noch sind sie nicht ganz am Ziel. Allerdings haben die Tennisspielerinnen des TC Bernhausen an diesem Wochenende einen großen Schritt in Richtung Meistertitel in der Regionalliga und zum Aufstieg in die zweite Bundesliga gemacht. Die Filderstädterinnen gewannen am Samstag mit 8:1 bei Post Südstadt Karlsruhe und 24 Stunden später im Derby gegen den TC Leonberggar mit 9:0. Damit bleibt der Aufsteiger auch nach sechs Spieltagen ungeschlagen und muss nur nur noch die beiden Pflichtaufgaben zuhause gegen den SSC Karlsruhe (Samstag, 11 Uhr) und auswärts beim noch sieglosen Schlusslicht TSG 78 Heidelberg (Sonntag, 11 Uhr) lösen, um mit dem vierten Aufstieg in Serie den direkten Durchmarsch von der sechsten in die zweithöchste Spielklasse zu schaffen.