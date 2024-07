Tennis-Aus für Nummer eins: Überraschung in Wimbledon: Swiatek ausgeschieden

Überraschung in Wimbledon: Swiatek ausgeschieden

2 Die Kasachin Yulia Putinzewa spielt einen Rückhand-Return. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa

Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek dominiert auf Sand. In Wimbledon ist für sie aber wieder früh Schluss.











London - Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist in Wimbledon in der dritten Runde überraschend ausgeschieden. Die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin musste sich beim bedeutendsten Rasen-Tennisturnier der Welt in London unerwartet der Kasachin Julia Putinzewa 6:3, 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Putinzewa steht damit überraschend im Achtelfinale des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison. In der ersten Runde hatte sie Angelique Kerber die erstmalige Rückkehr als Mutter nach Wimbledon verdorben.

Einige Topspielerinnen raus

Mit dem Aus von French-Open-Gewinnerin Swiatek, die in Wimbledon noch nie über das Viertelfinale hinauskam, ist das Turnier bei den Damen für die nächste Topspielerin beendet. Die belarussische Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka hatte ihren Start verletzt kurzfristig zurückziehen müssen. Ausgeschieden ist auch bereits die tschechische Titelverteidigerin Marketa Vondrousova.

Zudem endete Wimbledon für die zweifache Finalistin Ons Jabeur. Die Tunesierin unterlag der Ukrainerin Jelina Switolina 1:6, 6:7 (4:7). Switolina erreichte im vergangenen Jahr das Halbfinale.