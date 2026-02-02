Teneriffa: Deutsche erschossen - Sohn festgenommen

1 Eine Patrouille der Guardia Civil (Archivbild). Foto: Clara Margais/dpa

Eine 82-jährige Deutsche wird auf Teneriffa getötet. Im Verdacht steht ihr Sohn. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.











Eine Deutsche, die auf der Kanareninsel Teneriffa lebte, ist ihrer Wohnanlage Sunflower in dem Küstenort Costa del Silencio erschossen worden. „Die Frau wurde am Sonntag mit Schusswunden entdeckt“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Wenig später sei der Sohn der Getöteten, ein ebenfalls auf der Insel lebender Deutscher, unter dem Verdacht festgenommen worden, seine Mutter umgebracht zu haben. Die Ermittlungen liefen noch und ein mögliches Motiv für die Tat sei unbekannt, betonte die Sprecherin.

Medienberichten zufolge alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem sie mehrere Schüsse gehört hatten. Neben der 82-jährigen Toten seien fünf Patronenhülsen gefunden worden, berichtete die spanische Zeitung „El País“ unter Berufung auf Informationen aus Ermittlerkreisen. Zudem habe der 53-jährige mutmaßliche Täter einen handgeschriebenen Zettel mit einer Entschuldigung hinterlassen. Anschließend sei der Sohn mit der Tatwaffe in einem Auto geflohen, aber bald von der Polizei gestellt worden.