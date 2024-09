«Temptation Island VIP»: Nach RTL-Treuetest-Show: Paar heiratet und erwartet Baby

1 Werden Eltern: Lisa-Marie und ihr Freund "Akka". Foto: Kimberly Schäfer/RTL/dpa

Influencerin Lisa-Marie Straube und Realityshow-Teilnehmer Furkan «Akka» Akkaya kennen sich erst seit 2023. Nun werden sie Eltern. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Liebe im Schnelldurchlauf.











Köln - Seit nun schon einigen Staffeln zerbrechen in der RTL-Treuetest-Realityshow "Temptation Island" reihenweise Beziehungen. Bei der Influencerin Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya lief es nicht nur etwas, sondern völlig anders. In einem Interview vor der Ausstrahlung der neuen und bereits im Frühsommer auf der griechischen Insel Korfu aufgezeichneten Promi-Staffel für RTL+ verrieten die 23-Jährige und der ehemalige "Too Hot to Handle"-Teilnehmer: Wir sind mittlerweile verheiratet - und erwarten ein Baby!

"Nachdem wir von der Show wieder hierhin gekommen sind, war ich komplett erschöpft, richtig im Eimer", sagte Straube im RTL-Interview. Weil sich das nicht normal anfühlte, machte die Influencerin einen Test. "Und der war positiv." Das Paar erwartet einen Jungen, der Emilio heißen soll, wie Akkaya verriet. Auf ihrem Instagram-Kanal postete Straube mehrere Bilder, auf denen ihr Babybauch zu sehen ist - und schrieb dazu: "Mama und Papa können es nicht abwarten, dich kennenzulernen."

Zwischen Verlobung und Hochzeit liegen nur wenige Tage

Und das war nicht die einzige Überraschung, die das Paar zu bieten hatte. Im vergangenen Juni, kurz nach Bekanntwerden der Schwangerschaft, machte "Akka" seiner Freundin einen Heiratsantrag. Schon wenige Tage später heirateten die beiden in ihrer Wahlheimat Dubai.

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Liebe im Express-Tempo: In der Vorstellung der Realityshow-Kandidaten bei RTL heißt es, das Paar habe sich erst im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Freund auf einer Geburtstagsparty kennengelernt - und direkt die Nacht miteinander verbracht. Sie zogen schnell in Dortmund zusammen und wanderten kurz darauf nach Dubai aus.

"Temptation Island VIP" auch mit einer Wollny

Bei "Temptation Island VIP" müssen bekannte Realityshow-Gesichter Versuchungen widerstehen und sich Herausforderungen stellen. In der neuen Staffel treffen Straube und Akkaya auf drei andere Paare, darunter auch Realityshow-Bekanntheit Sarah-Jane Wollny ("Die Wollnys") und ihr Freund Tinush.

Die neue Staffel mit zwölf Folgen und einem Wiedersehen startet am Mittwoch, 2. Oktober, auf RTL+, der Staffel-Opener kann bereits ab 25. September gestreamt werden. Moderiert wird die Show von Lola Weippert.