Tempo 30 in der Schorndorfer Straße und auf dem östlichen Altstadtring

Tempolimit in Esslingen

1 In Esslingen wird an mehr Stellen Tempo 30 gelten. (Symbolfoto) Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild Foto: dpa

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat die Finanzierung weiterer Maßnahmen des Lärmaktionsplans gesichert. Um den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen, wird bis Jahresende auf dem östlichen Altstadtring und in der Schorndorfer Straße ein Tempolimit von 30 km/h eingeführt.















Link kopiert

Bis Jahresende wird in Esslingen in der Schorndorfer Straße und auf dem östlichen Altstadtring, im Bereich zwischen Neckar Forum und Maillekreuzung, das Maximaltempo von 30 Kilometern pro Stunde eingeführt. Zuerst sollen laut einem Sprecher der Stadt die Ampelanlagen an die neue Geschwindigkeit angepasst werden, im Anschluss werden die neuen Schilder aufgestellt.

Schon im Mai des vergangenen Jahres hat der Ausschuss für Technik und Umwelt des Esslinger Gemeinderats zahlreiche Temporeduzierungen beschlossen. Die meisten davon wurden bereits umgesetzt. Nachdem auch die Finanzierung der letzten beiden ausstehenden Streckenabschnitte vom Verwaltungsausschuss gesichert wurde, werden auch diese bald umgesetzt.

Grundlage der Geschwindigkeitseinschränkungen ist die vom Gemeinderat beschlossene 2. Stufe des Lärmaktionsplans. Der Lärmaktionsplan definiert Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung für Anwohnerinnen und Anwohner besonders belasteter Streckenabschnitte. Im Zuge dessen wurden bereits Temporeduzierungen unter anderem in der Mettinger Straße, der Stuttgarter Straße und der Hirschlandstraße eingeführt.