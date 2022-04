Vor der Premiere an der Jungen WLB Gemeinsam sind sie trotzdem stärker

Bockig sein macht Spaß, und mit der Trotzphase kann man auch spielerisch umgehen: so wie in „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling, das jetzt an der Esslinger Jungen WLB Premiere für Zuschauer ab vier Jahren feiert.