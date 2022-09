1 Seit wenigen Wochen ist die Blitzersäule in Holzmaden in Betrieb. Foto: Gemeinde Holzmaden

Der Kreis Esslingen baut die Geschwindigkeitsüberwachung aus. 2021 wurden 23 stationäre Anlagen aufgebaut, in diesem und nächstem Jahr kommen je zehn Blitzersäulen hinzu.















Achtung, Fuß vom Gas! Viele Autofahrer im Landkreis Esslingen haben wohl schon festgestellt, dass immer mehr Blitzersäulen am Straßenrand stehen. Ob in Aichwald-Schanbach, Erkenbrechtsweiler, Lenningen-Brucken, Owen, Weilheim oder Bempflingen – überall wurden in jüngerer Vergangenheit solche schwarz-silbernen Hightechgeräte installiert. Die Kreisverwaltung baut eigenen Angaben zufolge die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung weiter aus. Hintergrund der Offensive ist unter anderem die wachsende Nachfrage vieler Gemeinden nach Tempokontrollen. Die wenigsten von ihnen blitzen in Eigenregie – anders als die größeren Städte im Kreis, die über eigene Bußgeldstellen verfügen.