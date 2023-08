1 Hier stand mal die Blitzersäule. Foto: Ines Rudel

Dort, wo bis vor kurzen auf der Verkehrsinsel eine Blitzersäule stand, klafft seit Wochen ein Loch im Wiesengrün. Und das wird wohl noch eine ganze Weile so bleiben. Wann das bei einem Unfall zerstörte Messgerät am Ortseingang des Nürtinger Stadtteils Neckarhausen wieder einsatzfähig sein wird, ist nach Angaben der Stadtverwaltung völlig offen. Ein Sprecher teilt mit, es könnte noch „mehrere Monate“ dauern. Autofahrer sollten sich in der Nürtinger Straße dennoch in acht nehmen: Der Gemeindliche Vollzugsdienst sei nun regelmäßig mit einem mobilen Messgerät vor Ort, um die Einhaltung des Tempolimits von 30 Kilometern pro Stunde zu überwachen, heißt es aus dem Ordnungsamt.