Telekom will Datenautobahn in Esslingen ausbauen

11000 Haushalte in der Esslinger Innenstadt haben die Möglichkeit, sich einen Glasfaseranschluss der Telekom bis in ihr Haus verlegen zu lassen. Voraussetzung dafür ist, dass rund 900 Haushalte bis zum 15. Dezember auch entsprechende Anträge stellen.

Esslingen - In Plochingen verlegt die Telekom schon Kabel – in Esslingen ist sie jetzt in die Vorvermarktung ihres Glasfaserausbaus eingestiegen. Für 11 000 Haushalte in der Innenstadt wären künftig Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich. Vorausgesetzt, die Telekom bekommt bis 15. Dezember Aufträge von rund 900 Haushalten im Ausbaugebiet zusammen. Dann wäre das Areal zwischen den Bahngleisen im Süden, dem Altstadtring mit Ausbuchtungen im Norden, Oberesslingen im Osten und Mettingen im Westen das zunächst größte Ausbaugebiet im Landkreis, sagt der Landrat Heinz Eininger, der Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandversorgung im Kreis Esslingen ist. Mittlerweile sind alle Städte und Gemeinden im Kreis Mitglieder dieses Zusammenschlusses.