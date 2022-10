1 Auch diese Telefonstele in Endersbach wird verschwinden. Foto: /Gottfried Stoppel

Aus für ein Kulturgut und einst beliebtes Stadtmöbelstück: Die Telekom hat angekündigt, die letzten Telefonzellen endgültig abzubauen.















Mehr als 100 Jahre sind sie Teil des Stadtbilds in Deutschland gewesen, jetzt beginnt die Telekom mit dem Abbau der letzten rund 12 000 Telefonhäuschen in Deutschland. In einem Schreiben an die Rathäuser und kommunalen Spitzenverbände, das unserer Zeitung vorliegt, kündigt das Unternehmen an, von Februar an die Telefone abzuschalten. Der Abbau der Häuschen folge dann sukzessive bis Anfang 2025.