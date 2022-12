1 „Der Bedarf an Gesprächen ist ungebrochen groß“ – Martina Rudolph-Zeller, Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge. Foto: Lg/Max Kovalenko

Martina Rudolph-Zeller leitet die evangelische Telefonseelsorge Stuttgart. Sie ist Zuhörerin von Beruf. Gleichzeitig lohnt es sich ihr zuzuhören. Wer sich an sie und ihre Kollegen wendet.















Telefonseelsorge funktioniert nach klaren Regeln: keine persönlichen Treffen, keine materielle Unterstützung – nur Zeit für ein anonymes Gespräch. Das aber kann sehr viel bedeuten und bewirken, wie Martina Rudolph-Zeller, Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge in Stuttgart, berichtet. Gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen einsam fühlen.