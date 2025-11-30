Telefonseelsorge Stuttgart: Fanta Vier-Star Thomas D. mit Solo für die Telefonseelsorge Stuttgart

1 Thomas D. engagiert sich für die Telefonseelsorge Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ob mit den Fantastischen Vier oder solo – Thomas D. kennt Begeisterung und Ängste. Wie also hebt man im Glück nicht ab? Und wie meistert man Untiefen? Thomas D. antwortet.











Link kopiert

Er hatte schon mal Rückenwind und war raus – um auf neuen Pfaden weitere kreative Kraft zu schöpfen. Fanta Vier-Star Thomas D. , mit den Fantastischen Vier 2026 auf großer „Der letzte Bus“-Tour, kennt Begeisterung und Ängste, Jubel und Häme, das Gefühl, Berge versetzen zu können – und die Sorge, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Keine Frage – der Mann hat etwas zu erzählen. Am Sonntag, 25. Januar 2026, etwa in der Benefiz-Reihe „Ein ganz persönlicher Abend“ im Hospitalhof Stuttgart (Büchsenstraße 33). Beginn ist um 18 Uhr. Der Abend lohnt sich doppelt – geht doch der Erlös an die Telefonseelsorge Stuttgart.

Was das Publikum erwartet? Die Veranstalter formulieren es so: „Thomas D packt das Lebensgefühl mehrerer Generationen in Worte und Musik. Wir fühlen uns alle angesprochen, wenn es um Rückenwind, einen Tag am Meer oder um freundliche Grüße geht. Es sind positive Vibes, die aus Text und Musik hervorgehen und uns ansprechen. Thomas D inspiriert uns mit seiner Musik und seinem Engagement für Umwelt- und Klimaschutz, sowie für verschiedenste soziale Projekte.“

Thomas D. im Hospitalhof – Benefiz für die Telefonseelsorge

Thomas D. im Hospitalhof – das Gespräch am 25. Januar führt SWR Moderator und Journalist Georg Bruder. Karten (23 bis 32 Euro) kann man sich jetzt schon sichern – über die Ticketplattform Reservix.