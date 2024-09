Telefonbetrug in Ulm: Seniorin veräppelt Schockanrufer mit angeblichen Goldbarren – Festnahme

1 Eine gewitzte Seniorin aus Ulm hat eine Bande Telefonbetrüger getäuscht und damit der Polizei geholfen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Anja Uhlemeyer-Wrona

Eine 85-Jährige bekommt einen Schockanruf. Doch sie erkennt den Betrug und verspricht zum Schein, der Bande ihre Goldbarren. Als einer der Gauner auftaucht, klicken die Handschellen.











Eine 85 Jahre alte Frau hat am vergangenen Dienstag einen Betrugsversuch via Telefon vereitelt und zur Festnahme eines Mitglieds der Bande von Schockanrufern beigetragen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Betrüger am Dienstagnachmittag die Frau in Ulm an und stellte sich als Polizeibeamter vor.

Der falsche Polizist erzählte eine frei erfundene Geschichte. Demnach sei ihre Tochter in einen schweren Unfall verwickelt. Es habe sogar ein Todesopfer gegeben. Nur die Zahlung eines hohen Geldbetrags oder von Wertsachen könne jetzt noch eine Verhaftung der Tochter verhindern.

85-Jährige täuscht die Telefonbetrüger

Das vermeintliche Betrugsopfer durchschaute aber die List und informierte heimlich mit ihrem Handy ihren Sohn, der die Polizei anrief. Die pfiffige Seniorin ging dann zum Gegenangriff über: Sie versprach, ihre angeblichen Goldbarren einem Abholer zu übergeben und vereinbarte einen Treffpunkt.

Als dort dann ein 21-Jähriger auftauchte, nahmen Polizisten den Mann mit einem Haftbefehl fest. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Betrugs ermittelt.