Um einen hohen sechsstelligen Betrag haben unbekannte Telefonbetrüger eine Seniorin aus Kirchheim gebracht. Bereits Anfang August hatte die Frau laut Polizeiangaben einen Anruf eines Betrügers erhalten, der sich als Kommissar Fabian Stein ausgab. Mit der frei erfundenen Geschichte über einen korrupten Bankbediensteten brachte er die Seniorin zunächst zur Preisgabe ihres Vermögens und in der Folge dazu, Bargeld von der Bank zu holen und die Geldscheinnummern am Telefon durchzugeben.

Übergabe auf Parkplatz in Kirchheim/Teck

Mit der Lüge, bei den Banknoten würde es sich um Falschgeld handeln, setzte er die Frau so unter Druck, dass sie das Geld auf einem Kirchheimer Parkplatz einem Komplizen übergab. Wenig später meldete sich der Betrüger erneut bei der Frau und gab vor, dass es zur Sicherung ihres restlichen Vermögens notwendig wäre, ihr Geld in Gold umzutauschen.

Mit fast täglichen Anrufen der Betrüger, an denen sich auch ein angeblicher Oberstaatsanwalt Michael Dietrich beteiligte, setzten die Täter ihr Opfer weiter unter Druck. Schließlich kaufte die Frau Gold , dessen Wert im sechsstelligen Bereich liegen soll und übergab es am Montag, gegen 15 Uhr einem Unbekanntem am Friedhof Wendlingen. Erst als sich die Frau am Dienstag bei der Polizei nach der versprochenen Rückgabe des Golds erkundigte, flog der Schwindel auf. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Kriminalpolizei Esslingen bittet um Hinweise

Der Abholer auf dem Wendlinger Friedhof wird als etwa 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, von normaler Statur und mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Er war mit einer schwarzen Baseballmütze, einem grauen, langärmeligen Pulli und einer hellblauen Jeans mit modischen Löchern bekleidet gewesen. Zudem trug er einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39900 entgegen.