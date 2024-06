Telefonbetrug im Kreis Esslingen: Wie Künstliche Intelligenz zum Komplizen werden kann

1 Bei Anruf Betrug: Die Kriminellen spielen auch mit der Angst der Opfer um ihre Angehörigen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Stimme klingt weinerlich und ist nur schwer erkennbar. Ein vermeintlicher Verwandter spricht bei einem Anruf von einer Notlage und bittet um Geld. Durch den Enkeltrick und anderen Telefonbetrug wurden auch im Kreis Esslingen Menschen um ihr Erspartes gebracht.











Sie riefen mehrfach an – eine angebliche Angehörige, ein vermeintlicher Rechtsanwalt, eine weitere scheinbare Amtsperson. Ihr Schwager, so teilten sie einer völlig verängstigten 86-Jährigen aus Wendlingen im Laufe des Dienstags mit, habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Er könne einer Gefängnisstrafe nur entgehen, wenn eine Kaution für ihn bezahlt werde. Das kriminelle Trio setzte die Frau laut der Polizei über einen längeren Zeitraum so unter Druck, dass sie einem unbekannten Abholer mehrere Zehntausend Euro übergab. Erst als sich ihr Sohn am Dienstagnachmittag bei der 86-Jährigen meldete, flog der Schwindel auf.