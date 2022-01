Unfall in Ostfildern 18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und kracht in Leitplanken

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Neuhauser Straße in Richtung Nellingen verursacht. Er hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Leitplanken gekracht.