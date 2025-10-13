Teilhabeprojekt Esslingen: Kontaktbörse in der Kultur: So finde ich Begleiter in Esslingen
1
Macher und Nutzer des Esslinger Projekts „Komm.Mit!“ loben das neue Angebot in den höchsten Tönen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Projekt „Komm.Mit!“ möchte das Esslinger Kulturamt Menschen ermuntern, kulturelle Angebote gemeinsam statt einsam zu genießen. Das kommt gut an.

Die Esslinger Kultur hat viel zu bieten – wer Musik, Theater, Kabarett, Literatur oder bildende Kunst genießen möchte, kann aus einer Fülle von Angeboten wählen. Dennoch fällt es manchen schwer, den ersten Schritt zu gehen. Mal fehlt es am Wissen über all das, was man in Esslingen kulturell erleben kann. Und manchmal fehlt es auch an der passenden Begleitung, schließlich kann Kultur in netter Gesellschaft noch mehr Freude bereiten. Für viele ist es jedoch gar nicht so einfach, die nötigen Kontakte zu knüpfen. Mit ihrem Projekt „Komm.Mit! – Kultur gemeinsam statt einsam“ möchte die Esslinger Kulturverwaltung Brücken bauen. Und das kommt bei denen, die sich zum Mitkommen entschlossen haben, offenbar sehr gut an.

