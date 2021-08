1 Behalten ihr Möbellager Weilimdorf Warehouse in Stuttgart: Soldaten des US-Heeres. Foto: factum//Simon Granville

Das US-Heer behält mehrere Liegenschaften in Deutschland, die schon für die Rückgabe an den Bund angemeldet waren. Das betriff auch Stuttgart.

Stuttgart. - Längst angekündigt – und nun gestrichen: Das US-Heer wird sein großes Möbellager in Stuttgart nicht an den Bund zurückgeben. „Das US-Heer in Europa und Afrika wird sechs für die Rückgabe vorgesehene Liegenschaften erhalten, weil die Anforderungen auf dem europäischen Schauplatz wachsen“, teilte das Kommando der US-Landstreitkräfte Europa (Usareur) in Wiesbaden am Freitag mit. Wie das sogenannte Weilimdorf Warehouse sind auch Immobilien in Ansbach, Kaiserslautern, Mannheim, Pirmasens und Wiesbaden sowie eine in Belgien betroffen.

Bereits Anfang 2015 schien festzustehen, dass die Amerikaner das der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gehörende Gelände in Weilimdorf zurückgeben. Der Vorgang hat also nichts mit den Abzugsaufträgen zu tun, die US-Präsident Donald Trump im Sommer 2020 den amerikanischen Truppen in Europa erteilt hat.

Usareur kündigte an, dass das Weilimdorf Warehouse seine Lagerkapazitäten noch ausweiten werde, um die Verfügbarkeit von Lagerraum in Deutschland zu erhöhen. Kernbestand ist seit 1983 ein großes Möbellager, aus dem US-Soldaten versorgt werden, die in Deutschland stationiert werden, bei ihrer Ankunft aber noch nicht über eigene Möbel verfügen.