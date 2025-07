Teddy Teclebrhan in Stuttgart: Teddy: „Das Schwäbische löst ein schönes Gefühl bei mir aus“

1 Comedystar aus Mössingen: Teddy Teclebrhan. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Dreimal tritt der Comedian Teddy in der Stuttgarter MHP Arena auf. Im Interview spricht er über seine Anfänge bei „Laible und Frisch“ und verrät, dass er auch seine Hater liebt.











Sein komisches Talent bewies Teddy Teclebrhan (41) zunächst in der Mundartserie „Laible und Frisch“ (2009–2010). Inzwischen zählt er zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands und füllt vom 11. bis 13. Juli gleich dreimal die Stuttgarter MHP Arena. Als wir ihn 2024 zum Start der „Teddy Teclebrhan Show“ (Amazon Prime) in Berlin trafen, sprach der Comedian über seine Begeisterung für den schwäbischen Dialekt und darüber, dass er sich in der Politik mehr Menschlichkeit wünscht. Außerdem verriet er, was einen bei seinen Shows erwartet.