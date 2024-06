Esslinger Jagdteckel: Zu Besuch beim Stammtisch der Dackelfreunde

1 Dackel sind der beste Freund des Jägers – davon sind Margit Teising, Wolfgang Smyrek, Julia Hägele, Christian Fingerle und Tina Palmowski vom Jagdteckel-Stammtisch überzeugt. Foto: Roberto Bulgrin

Dackel liebt jeder – davon sind die Mitglieder des Jagdteckel-Stammtisches überzeugt. Einmal im Monat treffen sie sich im Jägerhaus in Esslingen. Und haben dabei immer allerlei zu besprechen.











Der Mops wurde gemobbt. Sein Herrchen brachte ihn auf einen Hundeübungsplatz in Stuttgart – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als gerade eine reine Dackelgruppe am Trainieren war. Die Angestammten bemerkten sofort: Ein Mops ist kein Dackel. Daher blieb der Newcomer als Außenseiter zunächst außen vor, erinnert sich Margit Teising an ein Erlebnis vor vielen Jahren. Doch das Fremdeln währte nur kurz. Beim nächsten Treffen wurde der Neue in die Clique aufgenommen. Diese Episode ist für Margit Teising einmal mehr der Beweis dafür, dass Dackel ihren eigenen Kopf und das Herz am rechten Fleck haben. Darum sind Teising und andere Gleichgesinnte gerade auf diesen Hund gekommen. Einmal im Monat treffen sie sich im Jägerhaus in Esslingen zum Jagdteckel-Stammtisch.