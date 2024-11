Tech-Milliardär: Tesla-Kursanstieg macht Musk um Milliarden reicher

1 Elon Musk ist dank der Tesla-Aktie mit großem Abstand der reichste Mensch der Welt. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Elon Musk ist bereits der reichste Mensch der Welt. Die Nähe zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump steigert sein Vermögen mit dem Anstieg der Tesla-Aktie noch weiter.











New York - Die Tesla-Aktie steigt nach der US-Präsidentenwahl immer weiter - und macht Firmenchef und Großaktionär Elon Musk noch reicher. Der 53-Jährige baute seinen Vorsprung an der Spitze der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg an nur einem Tag um gut 20 Milliarden Dollar aus. Bloomberg schätzt sein Vermögen, das zum großen Teil aus Tesla-Aktien besteht, nun auf 335 Milliarden Dollar.

Auf Platz zwei kommt Amazon-Gründer Jeff Bezos auf 228 Milliarden Dollar. Zugleich schwankt das Papier-Vermögen der Superreichen mit den Aktienkursen ihrer Unternehmen. Die Tesla-Aktie stieg am Montag um weitere neun Prozent auf 350 Dollar. Das Unternehmen war damit an der Börse über 1,1 Billionen Dollar wert.

Anleger spekulieren auf die Nähe zu Trump

Musk hatte im Wahlkampf den am Ende als Sieger hervorgegangenen Donald Trump unterstützt und wurde zu einem seiner engsten Vertrauten. Dem Nachrichtensender CNN zufolge verbringt er seit der Wahl viel Zeit mit Trump und gibt auch Empfehlungen zur Besetzung von Regierungsposten ab. Trump stellte auch in Aussicht, dass er Musk mit der Senkung von Regierungsausgaben beauftragen werde.

Anleger setzen darauf, dass Tesla von Musks Nähe zum künftigen Präsidenten profitieren wird. Der Autobauer steht im Visier mehrerer Untersuchungen von US-Behörden. Außerdem bekommt Tesla das gebremste Wachstum im Elektroauto-Markt zu spüren.