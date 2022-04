1 Die turnerische Technik muss beim Tumbling ebenso stimmen, wie der flüssige Ablauf. Der TV Plochingen zeigt, wie Teamgym gemacht wird. Foto: /Herbert Rudel

Beim Teamgym-Wettkampf in Plochingen landen die Gastgeber in der Nachwuchsklasse auf dem dritten und in der offenen Klasse auf dem zweiten Platz. In der noch wenig bekannten Sportart geht es aber nicht nur um den Erfolg.















Jugendlichen wird ja gerne mal vorgeworfen, dass sie nur noch vor ihren mobilen Endgeräten hängen, um sich in irgendwelchen Chats zu tummeln, zu chillen sowie Filme und Musik zu streamen. Dass „Streaming“ aber auch ganz schön sportlich und ziemlich anstrengend sein kann, hat sich in der Plochinger Schafhausäckerhalle gezeigt. Dort ging ein offener württembergischer Landeswettkampf im Teamgym über die Bühne. Und im Teamgym kommt es – neben den turnerischen Techniken und einem hohen Maß an Koordination – nicht zuletzt darauf an, dass bei den Übungen alles „im Fluss“ ist, dass also das „Streaming“ stimmt.