Sängerin Taylor Swift ist zwar ein absoluter Superstar, Schüler und Schülerinnen, die ein Konzert besuchen und deshalb erst spät ins Bett kommen, dürfen am nächsten Tag aber trotzdem nicht die Schule schwänzen. Das findet zumindest eine Schulbehörde im Osten der USA und begründet das auch in einem Video.

Das Besondere daran: Im Video werden die Worte von Taylor Swift benutzt – genauer gesagt: Textpassagen aus ihren Liedern. So heißt es etwa: „Alles, was ihr tun müsst, ist, im Unterricht zu bleiben.“ Das stammt teilweise aus dem Lied „All You Had to Do Was Stay“. „Ich hoffe, dass dein Platz am Freitagmorgen nicht leer ist“ ist eine Anspielung auf den Song „Blank Space“.

Hintergrund ist Taylor Swifts Auftritt am Donnerstagabend im US-Bundesstaat Florida. Weitere folgen am Freitag und Samstag. Mit dem Video wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulbehörde offenbar nicht als große Spaßverderber dastehen – und trotzdem ihre Botschaft rüberbringen.