Hauptbahnhof Stuttgart Ausfälle und Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

In der Nacht zum Dienstag ist am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Stellwerkstörung aufgetreten. Auch am Morgen kommt es zu Bahnausfällen und Verspätungen, Techniker suchen nach einer Lösung.