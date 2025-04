Tatverdächtiger hatte Annäherungsverbot: Polizei äußert sich zu Todesursache der 39-Jährigen aus Ostfildern

1 Eine Notärztin konnte am 23. März nur noch den Tod der 39-Jährigen in Ostfildern feststellen Foto: /SDMG/Kaczor

Die Polizei äußert sich zum gewaltsamen Tod einer 39-Jährigen in Ostfildern (Kreis Esslingen). Ein Annäherungsverbot könnte darauf schließen lassen, dass die Frau schon früher von ihrem Ex-Freund bedroht worden ist. Der 36-Jährige starb auf der Flucht.











Link kopiert

Dass die 39-Jährige aus Ostfildern Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, stand früh fest. Polizeibeamten hatten den Leichnam der Frau am Abend des 23. März in ihrer Wohnung in der Parksiedlung entdeckt. Der mutmaßliche Täter war ihr 36 Jahre alter Ex-Freund, der zunächst flüchtete. Nun nennt die zuständige Polizeidirektion Reutlingen erstmals auch die Todesursache. „Die Frau wurde mit stumpfer und scharfer Gewalt getötet“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Weitere Details wie etwa zur Art der Waffe oder des verwendeten Gegenstands werde er nicht nennen.

In der Parksiedlung wurde eine Frau getötet. Foto: SDMG/ Kaczor

„Frau mit stumpfer und scharfer Gewalt getötet“

Ausgeschlossen werden kann damit aber, dass die Frau erschossen wurde. Gerüchte, wonach bei der Tat eine Schusswaffe im Einsatz war, hatte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen anfangs weder dementiert noch bestätigt. Ein Polizist hatte die 39-Jährige spätabends leblos in ihrem Schlafzimmer gefunden. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei gerufen, weil er auf eine Bedrohungssituation aufmerksam wurde.

Opfer hatte Anzeige gegen ihren Ex-Freund erstattet

Jetzt gab die Polizei bekannt, dass es bereits Monate vor der Tat einen Vorfall zwischen dem mittlerweile verstorbenen 36-Jährigen und dem Opfer gegeben haben soll. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass die 39-Jährige ihren Ex-Partner Ende des vergangenen Jahres wegen einer Straftat angezeigt hat. Seitdem habe ein gerichtliches Annäherungsverbot für den 36 Jahre alten Mann bestanden. Weitere Details nannte der Sprecher nicht. Ein solches Verbot soll gefährdete Personen vor Gewalt und Nachstellungen schützen. Ein möglicher Täter darf sich einem Opfer in einem bestimmten Radius nicht mehr nähern und keinen Kontakt aufnehmen.

Nach dem Verbrechen im Haus seiner Ex-Freundin ist der 36-Jährige zunächst mit dem Auto geflüchtet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei damals mitteilten. Am Ortsausgang von Nellingen konnte er gestoppt werden. Nachdem der Deutsch-Russe in der Neuhauser Straße einen abgestellten Anhänger gerammt hatte, flüchtete er mit einem Messer in der Hand. Mehrere Aufforderungen der Polizisten, die ihm gefolgt waren, die Waffe abzugeben, habe der Mann ignoriert. Auch ein Warnschuss habe daran nichts geändert. Schließlich habe ein Beamter dem Mann ins Bein geschossen, sodass er entwaffnet werden konnte.

Tatverdächtiger verletzt sich selbst mit einem Messer tödlich

Der 36-Jährige starb später in einer Klinik an den schweren Stichverletzungen, die er im Brustbereich aufwies. Die habe sich der Mann vermutlich selbst mit dem mitgeführten Messer zugefügt, teilten die Behörden mit.