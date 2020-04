Infizierte und Verstorbene in Baden-Württemberg Jetzt mehr als 1000 Corona-Tote im Land

In Baden-Württemberg sind jetzt mehr als 1000 Menschen an und mit Covid-19 verstorben. Im Ostalbkreis nehmen die Infiziertenzahlen weiter zu. In unserer Übersicht zeigen wir die Zahlen für alle Stadt- und Landkreise.