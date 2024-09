Tatverdächtiger aus Esslingen: Junger Mann soll Bahnreisenden schwer verletzt haben

1 Ein 28-Jähriger ist während einer Zugfahrt von Stuttgart nach Esslingen beleidigt und verletzt worden. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Ein 28-Jähriger wurde im Juni während einer S-Bahnfahrt von Stuttgart nach Esslingen beleidigt und mit einem Faustschlag attackiert. Nun wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen in Esslingen durchsucht.











Die Wohnung eines 21-Jährigen aus Esslingen ist am Freitagmorgen durchsucht worden. Nach Angaben der Polizei wurden dabei „mögliche Beweismittel“ gefunden, die darauf hinweisen, dass der junge Mann einem Zugreisenden am Samstag, 22. Juni, schwere Verletzungen zugefügt haben könnte. Der Vorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung. Das teilen die Staatsanwaltschaft und die Bundespolizeiinspektion Stuttgart in einer gemeinsamen Erklärung mit. Den Angaben zufolge wurde ein 28-Jähriger während einer S-Bahnfahrt von Stuttgart in Richtung Esslingen im Juni von einer Gruppe von Personen beleidigt. Der Reisende soll im Zuge der Auseinandersetzung zudem einen Faustschlag verpasst bekommen haben. Er wurde dadurch am Kopf so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden musste.

Umfangreiche Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Stuttgart waren die Folge dieser gefährlichen Körperverletzung. Als möglicher Täter konnte der 21-jährige Esslinger identifiziert werden. Das Amtsgericht erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagmorgen umgesetzt wurde. Dabei wurden die Beamten laut der Pressemitteilung fündig.