Bunte Mischung auf Tattoo-Messe in Ostfildern

1 Wer möchte, kann sich direkt auf der Messe tätowieren lassen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Wochenende, 20. und 21. Mai, findet zum ersten Mal das Tattoo und Lifestyle Fest in Ostfildern (Kreis Esslingen) statt– mit einem wilden Konzept.















Link kopiert

Ein bisschen von allem: Erst ein Gläschen an der Cocktailbar genehmigen, etwas Kunst bestaunen und danach ein Fläschchen Olivenöl kaufen, bevor man sich noch bei einem der zahlreichen Tätowierer ein kleines Andenken stechen lässt. Anschließend geht es zu den Kunsthandwerkern – oder doch lieber eine neue Frisur?

Das Konzept

Dass das Tattoo und Lifestyle Fest in Ostfildern keine gewöhnliche Tattoo-Messe ist, wird beim Blick auf die Teilnehmerliste schnell klar. Neben Illustratoren, Schmuckmanufakturen und anderen Kunstschaffenden zeigt beispielsweise am Samstag und Sonntag im Kubino Ostfildern auch die Manufaktur Rocca, wie hochwertige Lederwaren hergestellt werden. „Wir wollen kleineren und regionalen Unternehmen eine Plattform bieten“, sagt Ionnis Kousidis, Hauptveranstalter der Messe. Ihm gehe es darum, Tattoo-Messen salonfähiger zu machen. „Auf klassischen Messen geht es oft um Stripperinnen, Motorräder und dergleichen“, so Kousidis. Dieses Publikum würden sie nicht ansprechen wollen. Ihnen sei bei der Auswahl der Messestände wichtig gewesen, dass für jeden Besucher etwas dabei ist. Hauptsache: Alle Aussteller haben etwas Einzigartiges zu bieten.

Keine Stripperinnen und Motorräder

Das gelte auch für die Tattoo-Künstler. Spezialisten für verschiedene Stilrichtungen wie Realismus, Mandalas und Comic-Stil seien vertreten. Die Farbpalette reicht von schwarz-weiß bis knallbunt. „Es gibt viele Ketten unter den Tätowiergeschäften, bei denen nur die Vorbesprechung über den Inhaber läuft und die Tattoos dann von einem Tätowierer aus dem Ausland gestochen werden, mit dem man sich oft nicht verständigen kann“, sagt Kousidis. „Das wollen wir eben nicht.“ Es gebe viele tolle Künstler, die qualitativ hochwertig arbeiten und dabei einen künstlerischen Ansatz verfolgen würden. Darauf habe man bei der Auswahl der Teilnehmer geachtet. Begleitet wird die Messe von einem Tattoo-Wettbewerb. Es gebe zudem die Möglichkeit, sich direkt auf der Messe kleinere Motive stechen zu lassen.

Am Samstag, 20. Mai, ist das Tattoo und Lifestyle Fest von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ein Tagesticket kostet zehn Euro, das Wochenendticket 15. Für Kinder unter 16 ist der Eintritt frei. Weitere Informationen und eine vollständige Liste der teilnehmenden Händler und Künstler gibt es auf der Internetseite www.tattooundlifestylefest.de .