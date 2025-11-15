„Tatort“-Vorschau: Bergs dunkles Geheimnis wird gelüftet

7 Die Ermittler Berg (Hans-Jochen Wagner) und Tobler (Eva Löbau) landen in einer gefährlichen Situation. Foto: SWR/Benoît Linder

Der „Tatort – Der Reini“ aus dem Schwarzwald spielt fast ausschließlich auf dem Hof von Friedemann Berg. Was verbirgt der Kommissar?











Link kopiert

Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) hat es nicht leicht mit den Männern in ihrem Umfeld. Während ihr Vater (Michael Hanemann) sie zum nächsten Karrieresprung drängt, scheint ihr langjähriger Kollege Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) Probleme damit zu haben, dass die Kollegin zur Chefin wird. Oder wie lässt es sich sonst erklären, dass er ihr während einer Fortbildung so gar nicht den Rücken frei hält? Stattdessen taucht Berg zu spät am Tatort eines in seinem Bett erschossenen Apothekers auf, nur um nach einem Anruf ohne Erklärung in sein Auto zu steigen und die überforderte Kripo-Anwärterin Ella Pauls (Luise Aschenbrenner) mit den Ermittlungen allein zu lassen. Tobler will ihren Partner zur Rede stellen, fährt zu Bergs abgelegenen Hof – und landet in einer Falle.

Die Handlung des heutigen Tatorts

Berg war zuvor nämlich ebenfalls zum Hof seiner verstorbenen Eltern geeilt, nachdem er erfahren hatte, dass sein Bruder Reinhard – genannt Reini – (Felician Hohnloser) aus der Psychiatrie geflohen ist. Dort angekommen muss er feststellen, dass sich Reini nicht nur zusammen mit der wortkargen Mika (Mareike Beykirch) und dem aggressiven Luke (Karsten Antonio Mielke) auf dem Hof versteckt, sondern dass das Trio auch noch etwas mit dem Mord an dem Apotheker zu tun hat. Luke hält Berg mit Waffengewalt in seinem eigenen Zuhause gefangen, der bleibt ohne die Möglichkeit, seine Kollegin zu informieren. Regisseur Robert Thalheim verwandelt den Krimi über weite Teile in ein bedrückendes Kammerspiel, bei dem die Beziehung der Brüder Friedemann und Reinhard eine besondere Rolle spielt. Außerdem greift Drehbuchautor Bernd Lange das in vergangenen Episoden bereits angedeutete Familiengeheimnis der Brüder auf und lüftet es.

Der Trailer zu „Der Reini“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Franziska Tobler (Eva Löbau)

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner)

Reinhard Berg (Felician Hohnloser)

Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke)

Mika Novak (Mareike Beykirch)

Ella Pauls (Luise Aschenbrenner)

Bruno Tobler (Michael Hanemann)

Gudrun Stern (Hede Beck)

Tanja Durm (Esrah Ugurlu)

Eckehard Wolf (Oliver Jacobs)

Becky Cizmesija (Saman Giraud)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD