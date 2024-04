„Tatort“-Vorschau aus Zürich: Affentheater in der Schweiz

Affentheater in der Schweiz

9 Übermüdete Kommissarinnen: Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, li.) und Tessa Ott (Carol Schuler). Foto: SRF/Sava Hlavacek

Im Züricher „Tatort: Von Affen und Menschen“ sind die Kommissarinnen mit einer Mordserie konfrontiert.











Der Vollmond und private Probleme sind verantwortlich für zwei übernächtigte Kommissarinnen. Dabei wäre es für ihren aktuellen Fall durchaus hilfreich, einen klaren Kopf zu haben: Es gilt herauszufinden, wie die Morde an drei Menschen und einem Schimpansen zusammenhängen.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Als die beiden Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) an den Tatort in den Züricher Zoo gerufen werden, sind sie erst einmal erstaunt. Das Mordopfer befindet sich nicht vor, sondern im Gehege, und es handelt sich um einen Schimpansen. Während Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) und Grandjean gleich wieder das Weite suchen möchten („Ein totes Tier ist Sachbeschädigung“, sagt Wegenast), will Ott der Sache auf den Grund gehen. Und wenn es sein muss, auch ohne die Unterstützung ihrer Kolleginnen.

Wie sich im weiteren Verlauf des „Tatorts“ herausstellen soll, liegt sie damit gar nicht so falsch. Nach dem toten Affen tauchen in Zürich immer mehr Leichen auf – diesmal menschliche –, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Doch nach und nach verknüpfen die Kommissarinnen die Fäden und erkennen ein Muster hinter den Taten.

Sarah Viktoria Frick glänzt mit einer Doppelrolle als die Zwillingsschwestern Nicole und Aline. Und auch sonst ist der „Tatort – Von Affen und Menschen“ sehenswert, weil er bis zum Schluss miträtseln lässt. Das wurde auch im Rahmen des deutschen Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden honoriert: Die Drehbuchautoren Lorenz Langenegger und Stefan Brunner wurden dort mit dem „Sonderpreis Drehbuch“ ausgezeichnet.

Tatort: Von Affen und Menschen. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Schauspieler des heutigen Tatorts

Isabelle Grandjean – Anna Pieri Zuercher

Tessa Ott – Carol Schuler

Anita Wegenast – Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz – Aaron Arens

Charlie Locher – Peter Jecklin

Milan Mandic – Igor Kovač

Nicole Merz/Aline Kaiser – Sarah Viktoria Frick

Max Loosli – Michael von Burg

Rosi Bodmer – Heidi Maria Glössner

Michael Widmer – Tommi Zeuggin

Tomi – Christian Billinger

Christoph Merz – Dardan Sadik

Darius Holzer – Mario Fuchs

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

