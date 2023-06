12 Lannert (Richy Müller) freut sich über die Musikbox statt im Mordfall zu ermitteln. Foto: SWR/Christian Koch

Da hat einer zugebissen. Ein Hund, meint der Pathologe, ein sehr großer Hund müsse es gewesen sein, der von Boris Kellermann nur den Kopf übrig gelassen hat. Der liegt nun bei der Polizei im Kühlschrank. „Bissle Brust wäre super“, sagt der ratlose Pathologe Dr. Vogt (Jürgen Hartmann). „Haben wir aber nicht“, meint Kommissar Bootz (Felix Klare).

Drogen und krumme Geschäfte

Es ist ein wahrlich kurioser Fall, der die Stuttgarter Ermittler in „Die Nacht der Kommissare“ beschäftigt. Wobei es nur Bootz ist, der hier versucht, kühlen Kopf zu bewahren, während sein Kollege Thorsten Lannert (Richy Müller) nicht annähernd so emsig und ernst bei der Sache ist wie üblich. Bei seinen Ermittlungen im „Wilden Mann“, einer zwielichtigen Bar, muss ihm jemand Drogen eingeflößt haben: Lannert halluziniert, klettert auf Dächer und redet Unfug: „Sebastian“, sagt er, „ich liebe dich“.

Das ist mitunter amüsant und das ist, was der Drehbuchautor Wolfgang Stauch und die Regisseurin Shirel Peleg sein wollten. Ihr „Tatort“ ist eine Krimikomödie. Da hält die Bäuerin Beate Bechtle (Therese Hämer) ihre Nachbarn, aber auch Mann und Sohn gern mal mit der Schrotflinte in Schach. Die militante Landwirtin scheint nicht nur Schweine zu mästen, sondern auch krumme Geschäfte zu machen. Es dauert allerdings sehr lang, bis man in diesem neuen Stuttgarter Fall eine vage Spur hat. Letztlich geht es einem ähnlich wie dem Kommissar im Drogenrausch, der versucht, seine Gedanken zu ordnen und zu begreifen, was die Bauersleute mit dem „Wilden Mann“ zu schaffen haben könnten. Immerhin: Am Ende wird man mit einer aberwitzigen Auflösung versöhnt.

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Thorsten Lannert (Richy Müller)

Sebastian Bootz (Felix Klare)

Daniel Vogt (Jürgen Hartmann)

Beate Bechtle (Therese Hämer)

Dieter Bechtle (Klaus Zmorek)

Arthur Bechtle (Valentin Erb)

Jan Hanika (Frederic Linkemann)Jessy Schwanitz (Rilana Nitsch

Kommissar Stolle (Bernd Gnann)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD