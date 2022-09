11 Ben Dellien (Nicholas Reinke) versucht zunächst, seiner Frau (Christiane Hecke) vorzumachen, das alles in Ordnung wäre. Foto: SWR/Benoît Linder

Der neueste Fall für Lannert und Bootz in Stuttgart: Für die Polizei steht außer Frage, wer den Obdachlosen auf der Landstraße überfahren hat. Aber wie überführt man einen erfolgreichen Anwalt mit noch besserem Anwalt?















Link kopiert

Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers. Eine kleine Unbedachtheit – und plötzlich knallt es und es fliegt ein Körper über die Kühlerhaube. Ben Dellien (Nicholas Reinke) bekommt es zunächst gar nicht richtig mit, er telefoniert gerade, sucht nebenbei im Wagen nach Unterlagen, außerdem gießt es in Strömen, als er über die Landstraße in den Feierabend fährt. Und dann: rums.

Die Handlung des heutigen Tatort

In „Der Mörder in mir“, dem neuen „Tatort“ aus Stuttgart, hat nicht nur das Publikum, sondern auch die Kriminalpolizei kaum Zweifel daran, dass der nette Familienvater schuld ist am Tod des Obdachlosen, der in der Dunkelheit am Straßenrand gelaufen war. Der erfolgreiche Jurist Dellien, der eigentlich auf dem Weg nach oben war, wird plötzlich in einen Abwärtsstrudel gezogen. Soll er sich stellen oder die Tat vertuschen? Oder war er es vielleicht gar nicht?

Eher Tragödie als Action

Die Ermittlungen dienen in diesem Krimi weniger dazu, den Täter zu ermitteln, sondern dazu, Beweise gegen Dellien zu sammeln, die vor Gericht bestehen können. Das führt dazu, dass weniger Spannung und Action geboten ist, sondern vor allem die Tragödie im Vordergrund steht, eventuell einen Menschen überfahren zu haben. Die Kommissare sind wie üblich mürrisch und liefern sich mit dem Gerichtsmediziner (Jürgen Hartmann) ständig Wortgefechte, diesmal steckt Sebastian Bootz (Felix Klare) sogar in einer handfesten Krise und schleppt sich schwermütig durch die Szenen. Gut, dass bei den beiden eine junge Kommissarsanwärterin ein paar Wochen „mitlaufen“ soll, die zwar etwas überdreht ist, aber das knurrige, wehleidige Männerduo angenehm aufmischt.

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Thorsten Lannert (Richy Müller)

Sebastian Bootz (Felix Klare)

Ben Dellien (Nicholas Reinke)

Laura Rensing (Tatiana Nekrasov)

Johanna Dellien (Christina Hecke)

Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann)

Marlene Teichert (Julia Dorothee Brunsch)

Helen (Pina Kühr)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream. TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD